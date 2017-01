Nantes a ramené un bon point de Rennes mais il y a tout de même des regrets qui planent dans l’air. Devant au tableau d’affichage pendant toute la seconde mi-temps, le FCN a été rejoint en toute fin de rencontre sur un but un peu gag puisque Gnagnon a marqué suite à un coup-franc très lointain de Costil. De quoi mettre en rage Sergio Conceiçao. En conférence de presse, l’entraîneur des Canaris a déclaré que ses joueurs n’avaient pas réussi à tuer le match, ce qu’ils ont payé cash en fin de match.

« Je suis triste, frustré, parce qu’on a fait un match fantastique au niveau de la stratégie, de l’intensité. Je sais que parfois on n’a pas joué avec une grande qualité technique. Mais on a marqué un but en première période, on a contrôlé facilement l’équipe de Rennes, on savait où on devait faire du danger et faire mal à l’adversaire. Rennes n’arrivait pas devant le but, n’était pas dangereux. Dans la deuxième période, on savait que Rennes allait commencer fort. On leur a donné un peu plus de terrain exprès pour profiter de la profondeur, de l’espace dans le dos et on a réussi à se créer deux ou trois occasions pour tuer le match, mais on n’a pas tué le match. Et après à la fin, on prend un but de rien... On n’a pas mérité (de prendre) un but comme ça. »