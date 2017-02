Sergio Conceiçao est un entraîneur pour le moins sanguin. Et encore plus quand il perd. Le technicien portugais, arrivé en France il y a quelques semaines, n’est pas là pour se faire des amis. Après s’être chauffé avec Dupraz ou encore critiqué le jeu de Lille, le Portugais s’est frictionné avec Pablo Correa durant le match Nantes-Nancy à la Beaujoire (0-2).

Les Nantais ont eu de nombreuses occasions durant le match, mais se sont fait surprendre en contre. Sûrement déçu par la défaite, l’entraîneur des Canaris a fracassé le jeu nancéien. « On a une dynamique intéressante, on cherche le ballon, et on tombe contre des équipes au jeu direct, fait de longs ballons. Pour moi ce n’est pas du foot, mais il faut respecter, ils ont gagné et ont raison. En France, je vois que c’est une stratégie. »