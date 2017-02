Nantes peut nourrir des regrets. Une semaine après sa belle victoire sur l’OM 3-2, le club souhaitait bonifier ce succès sur la pelouse de Metz. Le plan fonctionnait bien avec ce but de Rongier (68e) mais les Grenats ont égalisé sur un penalty marqué dans le temps additionnel. En conférence de presse, Sergio Conceição s’est plaint de cette décision arbitrale qu’il juge mauvaise.

« On est frustré, triste parce qu’on méritait de prendre les trois points. On a perdu deux points. Ce n’est pas juste, on a contrôlé tout le match. Ils n’ont été dangereux qu’une fois en première période. On a contrôlé la deuxième période, c’était mieux au niveau de la qualité technique. On aurait pu inscrire un ou deux buts supplémentaires. À la fin, il est tombé un penalty comme ça, il est très généreux. Je ne suis pas d’accord avec la décision. Mais les joueurs ont fait une très bonne deuxième mi-temps. Je suis content du comportement de l’équipe mais pas d’avoir perdu deux points. »