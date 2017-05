Un match de préparation. Voilà comment Jean-Michel Aulas qualifiait la rencontre de ce dimanche face à Nantes, située entre les deux manches de la demi-finale de Ligue Europa contre l’Ajax Amsterdam. Un tweet que les Nantais n’ont que très modérément apprécié, parole de coach Sergio Conceição.

@OL @ParcOL @Parc_OL soyons tous mobilisés pour ce match de préparation de la grande 1/2 finale de coupe dEurope de jeudi contre l'Ajax — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 6 mai 2017

« On est toujours motivé, et peut-être encore un peu plus aujourd’hui car le président de Lyon a donné cette motivation en plus avec vous savez quoi. Oui, c’était un match de préparation, c’est ça... Ils ont souffert beaucoup donc c’était un bon match de préparation », a-t-il indiqué, agacé, avant de souhaiter tout de même la qualification des Gones face aux Néerlandais.