Waldemar Kita est à la tête du FC Nantes depuis plusieurs années, 10 ans exactement et le Franco-Polonais peine à refaire devenir historique son club. De quoi laisser tomber ? Pas question pour Waldemar Kita qui explique dans L’Équipe du jour que le club coulera s’il part.

« Je vais tenir, je n’ai pas le choix. Si je me retire, et cela ne se fait pas comme ça vis-à-vis des employés, de la Mairie, de la Ligue, tout tombe ! Le club coulerait en CFA et j’ai des responsabilités, » a-t-il déclaré.