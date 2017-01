« Galatasaray annonce la rupture du contrat de Kolbein Sigthorsson. Une indemnité de résiliation sera versée », a annoncé le club turc le 29 décembre. L’Islandais était donc attendu à Nantes où le président Waldemar Kita avait précisé qu’il n’était pas du tout au courant de la fin de son prêt.

Dans L’Équipe, le patron des Canaris a fait un point sur ce dossier. « On n’a toujours aucun contact, ni avec Galatasaray, ni avec le joueur. Je me retrouve devant le fait accompli. Je ne sais pas où est Sigthorsson, il s’est arrangé avec Galatasaray mais il doit nous parler. J’ai entendu qu’il ne voulait pas rester en Turquie pour des raisons de sécurité. Ça se comprend mais qu’il me tienne au courant ! (...) Notre intérêt est qu’il joue car il se trouve en méforme physique. Mais il est inenvisageable qu’il reste à Nantes ».