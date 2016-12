Après la rupture de son prêt à Galatasaray, Kolbeinn Sigthorsson est revenu au FC Nantes. Un épineux dossier à gérer pour les Canaris lors du mercato, d’autant que Waldemar Kita n’était pas au courant du retour de son joueur. C’est du moins ce qu’assure le président nantais, visiblement irrité par l’attitude des différentes parties.

« Je suis en vacances et je n’ai pas d’information. Je viens de l’apprendre, je n’étais pas au courant. Le joueur ne m’a pas prévenu, le club non plus », peste-t-il dans les colonnes de L’Equipe.