Et si Sergio Conceiçao était en train de métamorphoser le FC Nantes ? Arrivé le décembre à la tête d’un club alors 19e de L1, le Portugais a enregistré une série de trois victoires consécutives, dont une en Coupe de la Ligue, et réussi à sortir les Canaris de la zone rouge en championnat. L’ancien milieu du Standard de Liège reconnait toutefois que le succès acquis face à Montpellier mercredi (1-0) n’était pas forcément méritée, même s’il souligne le bon état d’esprit affiché par ses troupes.

« Ce n’est pas une victoire juste. Le match nul aurait été plus correct, mais on a gagné avec la bonne mentalité. Mais l’important c’est que l’état d’esprit du jeu était magnifique, j’étais content de ça. Je ne suis pas content à 100%. Je suis content de gagner trois points mais on peut faire beaucoup mieux », a-t-il déclaré en conférence de presse après la rencontre.