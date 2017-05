Le FC Nantes s’est incliné ce dimanche après-midi sur la pelouse du Parc OL face à l’Olympique Lyonnais (3-2, 36ème journée de Ligue 1). Parmi les buts encaissés, un penalty subi suite à une faute contre Nabil Fekir. Mais pour les Canaris, il n’y avait pas faute sur le gaucher rhodanien.

Et forcément, l’arbitrage ne passe pas : « Je ne suis pas remonté, mais je pense qu’une fois de plus il y a un gros problème d’équilibre et d’objectivité par rapport à des façons de siffler. Nous, on a eu des actions beaucoup plus graves sans penalty et sans coup franc. On dit qu’on se plaint, mais j’ai peur qu’on se plaigne chaque dimanche. Je ne suis pas contre l’arbitrage, j’ai été un des premiers à voter pour qu’ils soient professionnels, mais à un moment donné il faut s’améliorer », a lancé le président Kita en zone mixte.