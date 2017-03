Alors qu’Amine Harit est écarté du groupe professionnel des Canaris depuis mardi, les raisons de cette décision prise par son entraîneur Sergio Conceição restaient floues. Cette mise à l’écart serait due selon Ouest-France à une sortie en boîte de nuit avant la victoire nantaise contre Dijon vendredi (3-1).

Une attitude indigne du haut niveau pour l’entraîneur portugais du FC Nantes, Harit évoluera donc avec la réserve pour une durée non précisée. Le Franco-Marocain n’était plus titulaire depuis trois matchs et son expulsion contre Nancy (5 février), Adrien Thomasson ayant convaincu grâce à ses bonnes performances contre l’OM, Metz et Dijon.