Premier quart de finale de la Coupe de la Ligue ce mardi en fin d’après-midi, le FC Nantes, en grande forme depuis l’arrivée de l’entraîneur portugais Sergio Conceição, accueille l’AS Nancy Lorraine.

Les deux équipes se sont déjà affrontées en Ligue 1 cette saison, mais à Nancy, et elles n’avaient pu faire mieux qu’un match nul un but partout. Nantes reste sur quatre victoires d’affilés et Nancy sur cinq matches sans défaite.

Nantes : Dupé - Dubois, Djidji, Diego Carlos, Lima - Iloki, Touré, Gillet, Harit - Stepinski, Sala.

Nancy : Tchernik - Cuffaut, Diagne, Chrétien, Badila - Guidileye, Cétout - Dia, Dalé, Puyo, Koura.