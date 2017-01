Kolbeinn Sigthorsson était introuvable et injoignable (26 ans) depuis de longues semaines. Waldemar Kita n’avait plus de nouvelle de son joueur islandais pourtant sous contrat avec les Canaris jusqu’en 2020. Après un bon Euro 2016, Sigthorsson a été prêté à Galatasaray. Mais le joueur s’est blessé au genou et n’a joué aucun match sous les couleurs du club turc. Rentré au pays se faire soigner, l’Islandais a même mis fin à son prêt en Turquie sans même prévenir les dirigeants nantais. Les Nantais aimeraient faire revenir leur joueur pour lui faire passer une visite médicale.

Mais la donne a changé ce week-end. En effet, le joueur a donné signe de vie à une interview au micro d’un média nordique. « Nous avons seulement appris la semaine dernière que Nantes voulait que je passe une visite médicale. Je la ferais, je ne vais pas me faire à nouveau opérer sans en parler au club. » L’international islandais ne rejouera sans doute pas avant la saison prochaine, mais pas question de briser son contrat selon le frère de l’athlète. « C’est son club. Quand il ira à nouveau bien, il y retournera. Je suis en contact avec Franck Kita. »