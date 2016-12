C’est un dossier sur lequel la direction du FC Nantes souhaite se montrer intransigeante. Alors qu’il n’est jamais parvenu à faire son trou chez les Canaris, Kolbeinn Sigthorsson a été prêté cet été pour une saison aux Turcs de Galatasaray.

Seulement voilà, l’Islandais ne parvient pas non plus à s’y imposer, à tel point que les dirigeants stambouliotes souhaiteraient le renvoyer au plus à vite à ses employeurs. Mais si l’on en croit les informations du quotidien Presse Océan, la direction nantaise ne l’entend pas de cette oreille et a tenu à rappeler que le prêt « porte sur une saison. » Des propos rapportés par le quotidien régional.