Dries Mertens est en pleine réussite cette saison du côté de Naples où il a dû compenser la blessure de Milik. Le joueur, auteur de 16 buts en Serie A, discute prolongation avec les Partenopei. Dans un entretien accordé à Het Nieuwsblad, l’international belge a révélé que des approches venues de Chine auraient pu lui faire tourner la tête.

« J’ai envisagé de rejoindre la Chine... pendant une journée. Et puis, j’ai refusé. J’ai cherché des informations, pesé le pour et le contre. Ma femme a lu des témoignages. Et puis après, il y a la pollution et la nourriture… ce n’est pas facile. Mais au moins, vous avez de l’argent. Je peux vous assurer que dire non à un tel montant, c’est vraiment difficile, avance encore Mertens. Parce que vos enfants n’auront jamais à se soucier de l’argent. Vos petits-enfants non plus d’ailleurs. On entend parfois des joueurs qui vont jouer en Chine pour l’aventure… c’est quand même surtout pour l’argent ! » Il poursuit : « Je voudrais connaître cette culture. L’Asie est très haute dans ma liste de destinations prochaines. Mais jouer en Chine est une expérience bien différente. Je suis quand même curieux de savoir comment cela se passe pour Witsel ».