En grande forme lors des dernières semaines avant la trêve (huit buts en cours des quatre derniers matchs de championnat), Dries Mertens (29 ans) va prolonger son contrat à Naples.

Selon Sport Mediaset, un accord aurait été trouvé entre le club et le joueur. Celui-ci porterait sur une extension jusqu’en 2021 (son bail actuel expire en 2018), assortie d’une clause de départ à 50 M€, activable d’ici deux ans, et d’un salaire doublé (il gagne actuellement 1,2 M€ par an) pour l’international belge, replacé à la pointe de l’attaque depuis la blessure d’Arkadiusz Milik. L’officialisation serait très proche.