Alors que titre et les places pour la promotion en Ligue 1 ne sont pas encore décidés à une journée de la fin du championnat, on connait en revanche les deux premières équipes qui grimpent en Ligue 2.

Après leur victoire respective face à Dunkerque et Lyon Duchère ce vendredi soir, Quevilly-Rouen et Châteauroux sont certains de terminer aux deux premières places du National. La place de barragiste se jouera le week-end prochain entre Dunkerque, le Paris FC, Marseille Consolat, Chambly et Lyon Duchère. Ces cinq équipes se tiennent en seulement 2 points.