De retour en Premier League après une saison passée en Championship, Newcastle nourrit déjà de grandes ambitions pour la saison prochaine.

Le club coaché par Rafa Benitez a d’ailleurs dévoilé ce jeudi la nouvelle tunique 2017-18 que porteront les Magpies la saison prochaine à Saint James Park. Signée Puma, cette tunique est relativement classique devrait être appréciée par tous les supporters de Newcastle.

NEW KIT : You can now pre-order your 2017/18 @pumafootball home kit !

