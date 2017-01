Après avoir notamment libéré de son contrat le joueur polyvalent Mathieu Bodmer (34 ans) qui depuis a signé à Guingamp, l’OGC Nice chercherait à se renforcer au milieu de terrain. Alors que la priorité semblait au départ de recruter des joueurs capables d’évoluer sur les côtés en attaque (la piste Depay était notamment évoquée) le Gym ciblerait finalement un milieu offensif et un milieu relayeur.

Selon Nice-Matin, Clément Grenier (26 ans, Olympique Lyonnais) et Mounir Obbadi (33 ans, Lille) seraient les pistes les plus crédibles pour rejoindre la Côte d’Azur. Le premier a déjà été tout proche de signer à Nice l’été dernier et le second aussi, mais deux ans plus tôt. Pour Grenier, en manque de temps de jeu à Lyon, le joueur serait intéressé par le projet niçois pour se relancer alors que les négociations entre les deux clubs tourneraient finalement autour d’un transfert définitif plutôt qu’un prêt. Les conditions du transfert d’Obbadi ne sont pas communiquées par le quotidien niçois, mais l’ancien Monégasque aimerait rapidement quitter le nord pour rejoindre le sud. Après un traumatisme dû à un cambriolage à Lille, l’entourage de l’international marocain souhaiterait effectivement déménager le plus vite possible.