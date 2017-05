On était resté sur l’altercation en zone mixte entre Paul Baysse et Thiago Motta suite à la victoire de Nice sur le PSG 3-1 dimanche dernier. Alors que le défenseur s’exprimait devant la presse, le milieu de terrain parisien est venu chercher son adversaire, lui demandant ironiquement s’il allait bien après le coup reçu en fin de match, ce qui avait valu un carton rouge à Thiago Motta. L’histoire ne semble pas tout à fait terminée puisque ce vendredi sur les ondes de RMC, Baysse est revenu sur cet épisode et en a profité pour en rajouter une couche.

« Ça m’a fait rire, on l’a revu quand il était derrière. (...) Au début j’ai peut-être été un peu naïf en pensant que le mec était sincère et puis après je me suis vite rendu compte que c’était de la provoc’, peut-être pour me faire disjoncter. Mais j’étais tranquille, je voulais profiter des trois points. J’étais avec mes enfants, ma famille. Qu’il soit là ou pas là, je ne sais pas quel petit manège il a voulu faire, mais ça m’est indifférent. (...) On ne s’est même pas côtoyé sur le terrain, il y a juste eu ce petit fait de jeu, mais on ne s’est même pas parlé pendant le match. Après le coup de sifflet final a retenti et je suis passé à autre chose. Je ne vis pas pour Thiago Motta. »