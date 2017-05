Après la défaite de Nice contre l’Olympique de Marseille ce dimanche (1-2), Paul Baysse a avoué que son histoire avec les Aiglons allait se terminer en fin de saison, date de la fin de son contrat. Sur RMC, il est revenu sur les raisons du départ.

« Je n’ai demandé aucun salaire, on n’a rien évoqué. Ils ont juste dit qu’ils ne voulaient pas continuer l’aventure. (...) je n’ai pas fait de choix pour l’argent. Ils ne sont pas capables de me payer ce qu’ils m’ont offert cette année. Clairement je suis ouvert à tout, j’ai 28 ans et en pleine forme, j’ai pas mal joué en France, je ne suis pas fermé à l’étranger. J’ai envie d’apporter ma détermination et mon expérience à un projet et de prendre du plaisir », a avoué le défenseur central.