Une fois de plus Yoan Cardinale a réalisé un très grand match samedi dernier contre Lorient. Avec 5 arrêts, dont certains de grande classe, le portier de 22 ans a réussi à garder sa cage inviolée pour la vingtième fois de sa jeune carrière. Cette performance a d’ailleurs permis aux Niçois de revenir à égalité de points avec le PSG au classement de Ligue 1. Troisième meilleur gardien du championnat selon les notes de l’Équipe, cela n’empêche pas les rumeurs d’arrivées d’un nouveau gardien au Gym pour la saison prochaine d’apparaître régulièrement dans les médias - Costil, Ruffier, Sirigu ou Mandanda sont souvent cités.

Des rumeurs qui ne plaisent pas à Cardinale : « on entend énormément de bruit sur les gardiens de but de l’OGC Nice depuis un petit moment. Devoir prouver chaque week-end que tu es capable d’être le numéro 1, ce n’est pas toujours évident. Ça peut jouer contre moi parfois… Ce match (contre Lorient, NDLR) va me faire du bien dans la tête » a-t-il confié à nos confrères de Nice-Matin.