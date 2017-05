Blessé, Mario Balotelli ne fera pas le dernier déplacement de l’OGC Nice à Lyon ce week-end. En fin de contrat, son match contre Angers à l’Allianz Riviera aura peut-être été le dernier avec les Aiglons. À moins que l’Italien ne signe un nouveau contrat, comme ses coéquipiers lui demandent de faire au quotidien.

Sur l’un de ses derniers post Instagram, le numéro 9 Rouge et Noir remerciait les supporters niçois avant d’indiquer de pouvoir les revoir bientôt. Rester, ce serait en tout cas le bon choix selon l’expérimenté Dante. « Je lui ai expliqué qu’il ne faut pas qu’il se loupe. S’il décide de changer, il prend un risque. On croise tous les doigts pour que l’histoire de Mario se termine de la plus belle façon possible » a témoigné le Brésilien dans l’Équipe.