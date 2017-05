Prêté cette saison pas la Juventus Turin, Anastasios Donis (20 ans) a très peu joué avec l’OGC Nice cette saison (15 apparitions dont 1 titularisation en Ligue 1). Mais le Grec prend du plaisir dans le sud-est de la France, où il a la sensation d’apprendre énormément. Lucien Favre s’était même montré très positif à son encontre en début de semaine en conférence de presse : « Depuis trois semaines, un mois, Donis a fait des progrès marquants à l’entraînement. Dans le un contre un, la justesse des choix, dans le rythme et l’anticipation… Et il fait de très bonnes entrées en cours de match ». Des dires confirmés par son but contre le Paris Saint-Germain la semaine dernière (son troisième en Ligue 1).

L’international espoir grec aimerait même rester un an de plus sur la Côte d’Azur : « C’est une saison très importante pour moi. J’aurais pu jouer davantage, mais participer à pratiquement 20 matches (19 toutes compétitions confondues) dans une équipe qui finit 3e de son championnat et qui dispose de grands joueurs dans son effectif, c’est très positif. J’aimerais rester ici l’an prochain, si c’est possible (…) Mais ça ne dépend pas seulement de moi pour l’an prochain. Les deux clubs ont leur mot à dire, où que j’aille je souhaite faire de mon mieux » a-t-il déclaré dans les colonnes de Nice-Matin.