Nice a fini par plier à Monaco et s’est lourdement incliné 3-0. Après une bonne première mi-temps mais sans occasion créée, le Gym a craqué en seconde période avec un le but de Germain qui a débloqué la situation et un doublé de Falcao, qui a mis fin au suspense. Face à la presse, Lucien Favre a tenté d’expliquer cette défaite. Il regrette notamment les deux erreurs qui ont amené les deux premiers buts de l’ASM.

« Non, je n’ai pas le sentiment qu’on a laissé passer notre chance en première mi-temps. Le 0-0 était logique à la pause. On prend les 2 premiers buts qui étaient évitables. L’équipe a eu une super réaction, mais c’est ainsi. Avec plus de concentration et de patience, on aurait pu faire un résultat positif. Monaco est très fort, on le savait. Mais on aurait pu faire quelque chose... J’aurais aimé qu’on reste tranquilles à 1-0, parce qu’il restait du temps mais nous allons relever la tête. Il reste 15 journées. »