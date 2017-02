Nice a vécu une soirée agitée. Malgré la victoire sur Lorient 1-0, le Gym a assisté à la grosse explication de Lucien Favre envers Lionel Letizi et aussi au carton rouge de Mario Balotelli. L’Italien aurait eu des mots à l’encontre d’un adversaire ou d’une décision de l’arbitre. L’entraîneur des Aiglons est revenu en conférence de presse sur l’expulsion de la star niçoise, qui connait une sérieuse période de moins bien.

« Je n’avais pas vu ce qui s’était passé. Tout d’un coup, il sort. Je dis "mais il y a quoi ?" et on me dit "il a pris rouge". Je n’ai pas vu quand il a donné le carton rouge, je ne sais pas pourquoi. Semble-t-il qu’il y a eu des mots avec l’arbitre. Je ne lui en veux pas, je ne suis pas comme ça. C’est clair que c’était dur depuis le banc de suivre ça... Qu’est ce que vous voulez que je vous dise ? C’est fait, c’est fait. Il n’est pas dans le collimateur des arbitres. Ils sont parfaitement impartiaux. S’il y a de quoi expulser un joueur, ils vont le faire. S’il n’y a pas de quoi, ils ne vont pas le faire. (...) Je trouvais que cette semaine, il avait fait des progrès à l’entraînement, il était beaucoup plus impliqué. »