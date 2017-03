Mickaël Le Bihan, de retour sur une pelouse le Ligue 1 après 17 mois d’absence, avait marqué un incroyable doublé la semaine dernière permettant ainsi aux Niçois de s’imposer contre Montpellier (2-1) et avait ému tout le comté nissart et sûrement beaucoup plus … L’histoire a bien évidemment touché Lucien Favre, son entraîneur au Gym, mais ce dernier reste lucide. L’ancien Havrais n’est pas encore prêt, sur le plan physique, à débuter une rencontre. C’est pourquoi c’est bien Mario Balotelli, de retour de suspension, qui sera titulaire samedi soir à Dijon.

« Il (Le Bihan) revient de très, très loin. Quinze mois sans jouer, c’est quelque chose. Il doit revenir doucement : ce n’est pas une question de qualité, mais de rythme. Il est entré lors des trente dernières minutes et a marqué un doublé, ce qui est assez rare. Il y a encore onze matches à jouer, il en démarrera sur le terrain d’ici la fin de la saison, c’est sûr » a déclaré Lucien Favre dans l’Équipe. Concernant le retour de Mario Balotelli, dont le comportement sur le terrain a été contesté, l’entraîneur suisse essaye de rassurer : « sa semaine s’est bien passée, il s’est bien entraîné ». Espérons pour Nice qu’il joue et qu’il arrive à appliquer en match ce qu’il arrive à faire la semaine du côté de Charles Ehrmann.