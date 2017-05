Les pépins physiques s’enchaînent dans les rangs de l’OGC Nice. Déjà privé de Wylan Cyprien et d’Alassane Pléa, Lucien Favre devra désormais faire sans Valentin Eysseric et Mickaël Le Bihan. Le premier a reçu un mauvais coup ce week-end face à l’OM dans un duel avec Maxime Lopez et souffre d’une entorse au genou gauche selon un communiqué du club.

Le second, qui était revenu à la compétition après une longue période de convalescence, a été touché lors d’un choc à l’entraînement jeudi matin. Il est victime d’une fracture du péroné et devrait être absent entre un et deux mois. Ricardo Pereira (élongation à l’ischio gauche) et Mounir Obbadi (traumatisme au pied gauche) manqueront la dernière du Gym de la saison devant leur public (contre Angers, dimanche, à 21h).