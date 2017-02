Presque un an et demi que Michaël Le Bihan n’avait plus joué au football. Pour son retour sur les terrains le vendredi 24 février avec les Aiglons, le numéro 10 a inscrit un doublé décisif contre Montpellier (2-1). Une libération pour l’ancien Havrais, qui a tenu à remercier chaleureusement les gens qui l’ont soutenu durant cette période difficile, sur son compte Twitter.

« Je n’aurais jamais pu revenir sans l’aide et le soutien que j’ai reçus pendant cette longue période (…) Le formidable scénario de vendredi soir n’est pas une fin en soi. J’ai conscience qu’il ne faudra pas se relâcher et poursuivre ces efforts. Merci pour toute la force que vous m’avez donnée ! » a notamment exprimé Le Bihan dans un message Twitter.