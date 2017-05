Lucien Favre est annoncé avec insistance ces dernières heures du côté du Borussia Dortmund. Des bruits qui ont poussé son représentant Christophe Payot à réagir dans les colonnes de La Tribune de Genêve. Et les choses sont pour le moins claires.

« Il n’y a eu aucun contact entre Dortmund et Lucien Favre, entre Dortmund et Nice ou entre Dortmund et moi. Je sais ce qui se dit en Allemagne, mais ce sont des rumeurs infondées pour l’instant. la question ne se posera que quand Dortmund se manifestera vraiment », a-t-il lancé au quotidien suisse. C’est dit.