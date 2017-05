Alors que Nice s’apprête à perdre Jean-Michael Seri cet été, les Niçois pourraient déjà avoir trouvé un remplaçant en Espagne, du côté d’Eibar plus précisément. D’après les informations de Plaza Deportiva, il s’agirait de Dani Garcia.

Le milieu de terrain est une valeur sûre en Espagne, et suscite l’intérêt d’autres écuries plus prestigieuses que le petit club basque. Il est ainsi sur les tablettes de Valence et de Swansea, entre autres. Il est sous contrat jusqu’en 2018 et sa clause libératoire s’élève à 8 millions d’euros.