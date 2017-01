Ce matin, le Corriere dello Sport indiquait que Nice voulait faire venir Salvatore Sirigu. Si son salaire de 3 M€ par an pose problème, les Aiglons étaient disposés à lui offrir un contrat de trois ans et demi alors que l’Italien a déjà 29 ans. Une information que Jean-Pierre Rivère a démenti sur les ondes de RMC.

« J’entends parler de Sirigu… Mais on a quatre gardiens. (…) J’entends des noms qui tombent de partout, mais l’OGC Nice n’est pas devenu riche. Si j’avais 10, 15, 20 millions à dépenser, je pense qu’on ferait un recrutement complémentaire au mercato d’hiver mais on n’a pas cet argent-là. (…) On a un groupe de qualité sur lequel on va s’appuyer. » Sirigu est actuellement prêté par le PSG à Séville où il est remplaçant. Une situation qui ne satisfait pas l’international italien (17 sélections).