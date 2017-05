Mario Balotelli sera-t-il Niçois la saison prochaine ? Le doute subsiste même si le joueur a déjà émis l’idée de rester et le club de le conserver. Problème, le contrat de l’Italien risque de coûter cher aux finances du Gym. Sur RMC, Jean-Pierre Rivère a tempéré les envies de chacun, affirmant que rien n’était fait.

« Je pense qu’il est heureux parmi nous. (...) Nice n’est pas encore un grand club. Les gens ne réalisent pas que la saison qu’on fait, avec le budget qu’on a, c’est exceptionnel. Dommage pour nous, il y a deux clubs au-dessus (Monaco et le PSG, ndlr) qui fait une saison encore plus exceptionnelle. Mais on n’est pas encore un grand club. Donc je pense qu’il faut modérer les propos de Mario. »