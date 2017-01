Jean-Pierre Rivère était l’invité de RMC ce mardi soir. Le président de Nice a évoqué les dossiers chauds du mercato de son équipe. S’il n’a rien révélé, il a précisé quelques cas, notamment au niveau des arrivées. Il a affirmé qu’aucun grand nom ne rejoindrait le Gym cet hiver alors que Depay et Lavezzi ont un temps été annoncés. Il a aussi parlé du cas Mathieu Bodmer qui est intéressé pour rejoindre Caen.

« Depay ? Ce n’est pas chaud du tout. Je veux être poli et gentil et ça se retourne contre moi. Ce n’est pas dans nos moyens financiers. Quand on avait regardé, c’était dans une optique mais cela a changé maintenant. Manchester United veut le vendre mais on ne peut pas s’aligner. C’est impossible que cela se fasse. On n’a pas les capacités financières. Lavezzi ? Il ne nous a jamais intéresse. Un départ de Bodmer ? C’est envisageable. Il a rendu beaucoup de services au club. S’il a du temps de jeu ailleurs, on le laissera partir. On fera ce geste. »