Auteur d’une première partie de championnat impressionnante avec l’OGC Nice alors qu’il n’avait alors que 17 ans (aujourd’hui 18), Malang Sarr est depuis ménagé par Lucien Favre. Après quelques matches difficiles, compilés avec les retours de blessures de Maxime Le Marchand et de Paul Baysse, ce pur produit de la formation nissart doit se contenter de matchs avec l’équipe réserve. Une situation qu’il ne vit pas comme une punition. Hier soir il a d’ailleurs reçu une récompense qui pourra le réconforter, il a été élu « Sportif Niçois de l’année » dans la catégorie masculine lors de la 9e cérémonie des Victoires du Sport de la ville. Il succède à Vincent Koziello, autre joueur niçois issu du centre de Charles-Ehrmann.

« C’est une fierté et un honneur de représenter la ville de Nice, les dirigeants, tous les éducateurs. Au centre de formation, on m’a appris à être une bonne personne, à nous donner la motivation et le plaisir de jouer au football. Je suis heureux de pouvoir représenter mon club de l’OGC Nice avec cette récompense », a confié Sarr à Nice-Matin.