Cet été, l’OGC Nice risque de perdre quelques joueurs. Mario Balotelli et Paul Baysse sont en fin de contrat, Younes Belhanda qui termine son prêt au 30 juin. Et Jean Michaël Seri ne devrait pas rester plus longtemps.

Le milieu de terrain ivoirien, qui est suivi par l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain, mais aussi par le FC Barcelone qui semble en pole pour l’accueillir a peu de chance de rester sur la Côte d’Azur. « Il y a 20% de chances qu’il reste à Nice », a confié une source proche du dossier à Nice Matin