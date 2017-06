Alors que le départ de Jean Michaël Seri est attendu (PSG, Barcelone), l’OGC Nice multiplie les pistes pour renforcer son milieu de terrain. Les arrivées d’Adrien Tameze (Valenciennes) et Jean-Victor Makengo (Caen) sont pratiquement bouclées, mais les recruteurs niçois seraient également sur la piste de Filip Krovinovic.

Cet international espoir croate de 21 ans évolue actuellement au Rio Ave avec qui il a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives en 26 matchs de Liga NOS cette saison. Capable d’évoluer en tant que meneur de jeu et milieu relayeur, il aurait fait l’objet d’une offre de trois millions d’euros de la part du Gym. Le Portugal, un des terrains de chasse préférés de Nice, où ils ont notamment récupéré Seri, Ricardo Pereira, Dalbert ou Carlos Eduardo ces dernières années. Le Sporting CP, Wolverhampton, Braga et Benfica sont aussi sur le coup selon Ojogo.