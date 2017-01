Lundi dernier, l’équipementier américain avait convié les médias du monde entier pour le lancement en grandes pompes de la dernière version de la chaussure créée pour les attaquants : l’Hypervenom 3. Un événement pour lequel Nike a organisé une journée riche en émotions pour les journalistes venus découvrir la dernière création de la marque au swoosh.

Invités à Munich, les médias ont ainsi pu tester une nouvelle gamme de vêtement "training" ainsi que l’Hypervenom 3 au cours d’une session où un certain Miroslav Klose, recordman du nombre de buts inscrits en coupe du Monde, les attendait pour jouer les coaches de luxe. S’en est suivi une présentation grandeur nature où Robert Lewandowski, Edinson Cavani, Gonzalo Higuain, Marcus Rashford et Harry Kane ont rejoint Klose pour vanter les mérites de ces crampons et se prêter au jeu des interviews.