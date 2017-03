Plusieurs dimensions séparent les défenseurs de Niort, 12e de Ligue 2, et Edinson Cavani, meilleur buteur européen avec le Paris Saint-Germain. Pourtant, les deux clubs s’affronteront ce mercredi à 18h30 pour un huitième de finale de Coupe de France. Encore amateur en DH la saison dernière à Cannes, le défenseur des Chamois Niortais Dylan Bronn a confié à la Nouvelle République comment il comptait stopper l’attaquant uruguayen.

« Il faut déjà le suivre, car il n’arrête pas, il court dans tous les sens et il s’y prend très bien. C’est l’un des meilleurs attaquants européens et même du monde. Il va falloir travailler ça, pour stopper ses appels de balle. Après je ne sais pas s’il va être aligné. J’aimerais bien car se confronter à ce genre de joueurs, c’est vraiment exceptionnel. Après ça reste un être humain et sur un match, on ne sait pas comment ça peut se passer », a expliqué Dylan Bronn dans la Nouvelle République.