Après leur petit clash en direct sur Canal Plus dimanche soir suite à la rencontre entre l’OM et le PSG (1-5), Paul Le Guen et Habib Beye ne se sont toujours pas entendus ce lundi soir sur le plateau du 19h30 Sport. « On a entendu de Paul hier, qu’il aurait aimé que les Marseillais soient regroupés dans leur partie de terrain. Être regroupé ne t’interdit pas de presser. (...) Je ne peux pas entendre qu’on ne pas presser le PSG » a lâché Beye sur un ton un peu véhément. Malgré les interventions d’Éric Carrière et de Mickaël Landreau qui ont tenté de calmer le jeu, la tension n’est pas vraiment retombée.

« Je maintiens mes positions. Je trouve que les Marseillais n’avaient pas les moyens de leur ambition de presser haut avec ces joueurs-là. Quand vous avez Payet, Thauvin, Njie en joueurs offensifs, soutenu par Lopez, vous ne pouvez pas imposer un pressing athlétique à l’adversaire, surtout quand il se nomme le PSG. Cette ambition-là est au-dessus de leurs moyens. C’est mon avis et je le maintiens, a répondu Le Guen avant de conclure fermement. J’ai accepté le débat d’hier, j’ai accepté celui d’aujourd’hui, mais maintenant j’arrête. »