Montpellier démarre son mercato sur les chapeaux de roue. La saison à peine terminée, le club de la Paillade vient d’annoncer sur son site officiel l’arrivée de sa première recrue estivale. Il s’agit de Ruben Aguilar (24 ans), latéral droit qui sort de trois saisons pleines du côté de l’AJ Auxerre.

« Je suis très content de signer dans un club de Ligue 1, surtout à Montpellier qui est un club que j’aime beaucoup. Que ce soit au niveau de l’ambiance familiale ou du sportif je suis très heureux de rejoindre Montpellier. Je connais des joueurs de nom car je suis la Ligue 1 et j’ai suivi plus particulièrement Montpellier depuis quelques mois. C’est un nouveau challenge et j’ai hâte de le débuter. Mon objectif c’est de progresser dans un championnat que je vais découvrir, jouer le plus de match possible », a confié l’intéressé.