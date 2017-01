Un temps annoncé dans le viseur de l’OGC Nice, Saido Berahino (23 ans) devrait finalement rester en Premier League. West Bromwich Albion vient d’annoncer être tombé d’accord avec Stoke City pour un transfert.

L’attaquant anglais doit désormais se mettre d’accord avec les Potters sur les termes de son futur contrat. Le montant de l’opération serait compris entre 11,5 et 17 M€ selon les informations de Sky Sports.

Albion have issued the following statement regarding the future of Saido Berahino.#WBAhttps://t.co/SV63fXrtwC

— West Bromwich Albion (@WBA) 20 janvier 2017