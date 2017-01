En manque de temps de jeu à Villarreal, où il n’entre pas dans les plans de Fran Escriba, Alfred N’Diaye, qui était tout proche de s’engager à l’OM l’été dernier, a rejoint Hull City.

Il est prêté chez les Tigers jusqu’en fin de saison.Le milieu de terrain sénégalais retrouve donc la Premier League, lui qui avait évolué à Sunderland avant de signer au Betis.

| We are delighted to announce the loan signing of Alfred N'Diaye from @VillarrealCF, subject to international clearance #WelcomeAlfred pic.twitter.com/OqYv0BSuIK

— Hull City (@HullCity) 31 janvier 2017