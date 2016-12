C’est enfin officiel. Sam Allardyce est le nouveau coach de Crystal Palace. L’Anglais de 62 ans a signé un contrat de deux ans et demi. « Big Sam » remplace Alan Pardew, limogé ce jeudi.

Sam Allardyce avait débuté la saison au poste de manager de la sélection nationale anglaise avant de donner sa démission suite à son implication dans une affaire de corruption. Pour rappel, Crystal Palace occupe actuellement la 17e place de Premier League.

#CPFC are pleased to announce Sam Allardyce as the new First Team Manager on a two-and-a-half year contract - https://t.co/fKHsWCuAey pic.twitter.com/nkA3V7z3qX

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 23 décembre 2016