Prêté par Chelsea à Newcastle, alors en Championship, Christian Atsu va définitivement rester avec Rafael Benitez. En effet, les Magpies viennent d’accéder à la Premier League et enclenchent la seconde sur le mercato.

Ainsi, ils viennent d’annoncer que le Ghanéen était définitivement transféré chez eux en provenance des Blues. Une belle première affaire pour ce club qui retrouve l’élite anglaise.

CONFIRMED : @ChristianAtsu20 has completed a permanent move to St. James' Park from @ChelseaFC. More at https://t.co/iDkcawZlBb. #NUFC pic.twitter.com/mulUwJaQ1n

— Newcastle United FC (@NUFC) 24 mai 2017