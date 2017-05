Un départ à Chelsea. Certes, il ne s’agit pas d’une perte majeure pour les Blues, mais le club londonien perd tout de même un soldat. En effet, c’est maintenant officiel, le gardien remplaçant Asmir Begovic quitte Stamford Bridge pour retrouver un rôle de titulaire à Bournemouth.

« Asmir Begovic va rejoindre Bournemouth dans le cadre d’un transfert sec à compter du 1er juillet. Le gardien international bosnien quitte Stamford Bridge après deux saisons passées au club. Il avait signé en provenance de Stoke City durant l’été 2015 », indique le champion d’Angleterre dans un communiqué.

Asmir Begovic will join Bournemouth in a permanent transfer on 1 July...https://t.co/etUFx2F6hA

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 30 mai 2017