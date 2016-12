C’est Noël avant l’heure pour Ben Foster. Le portier de 33 ans a prolongé son contrat avec West Bromwich Albion jusqu’en 2019.

Passé par Manchester United ou encore Watford, l’international anglais (8 sélections) est arrivé chez les Baggies en 2012.

Here's an early Christmas present...@BenFoster has signed a new contract keeping him at Albion until 2019 !#WBAhttps://t.co/gPdMJE7Gw6

— West Bromwich Albion (@WBA) 24 décembre 2016