20. Ce chiffre est peut-être un détail pour vous mais, pour Nabil Bentaleb, il voulait dire beaucoup. En effet, lorsque Tottenham prêtait le milieu relayeur à Schalke 04 l’été dernier, une option d’achat avait été fixée et, pour qu’elle soit automatiquement levée, il fallait que l’international algérien joue 20 matches de Bundesliga avec le club de la Ruhr.

Un palier atteint le week-end dernier, à l’occasion du match entre les siens et Cologne (1-1). Ne restait plus qu’à officialiser pour de bon le transfert, chose faite ce vendredi après-midi : « Nous avons conclu un accord avec Schalke pour le transfert définitif de Nabil Bentaleb. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite », explique Tottenham. Selon nos informations, l’option d’achat s’élevait à 21 M€.

We have reached agreement with Schalke for the permanent transfer of Nabil Bentaleb this summer. We wish Nabil all the best for the future. pic.twitter.com/3mFztc45xQ

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 24, 2017