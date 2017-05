Le mercato n’a pas encore ouvert ses portes. Mais les clubs sont déjà sur le pied de guerre. C’est le cas des Glasgow Rangers qui ont annoncé ce mercredi l’arrivée d’une recrue estivale.

Il s’agit de Bruno Alves. Le défenseur portugais, champion d’Europe l’an dernier, a signé un contrat de deux ans en faveur du club écossais. Il évoluait à Cagliari cette saison.

The club is today delighted to confirm Bruno Alves has signed on a two year deal #WelcomeBruno https://t.co/zqIvQQBP45 pic.twitter.com/a9gc1nE3pZ

— Rangers FC (@RangersFC) 31 mai 2017