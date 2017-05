Sanctionné pour avoir effectué plus de 1000 paris illicites en dix ans, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Joey Barton, a logiquement été libéré de son contrat par Burnley.

Le milieu britannique de 34 ans était arrivé en décembre dernier dans ce club, mais sa suspension de 18 mois l’a contraint à être écarté des terrains. Les derniers 16e de Premier League ont expliqué cette décision dans un communiqué : « Joey nous quitte pour des raisons évidentes après avoir été l’un des grands artisans de ce que nous avons accompli cette saison ».

