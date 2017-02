Une page se tourne pour Anatoliy Tymoshchuk. Recordman de sélections avec l’Ukraine avec 143 apparitions, le défenseur et milieu de terrain de 37 ans a déclaré mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. « Je ne cherche plus de club, ma carrière de joueur de football est terminée », a-t-il déclaré à la chaîne Futbol 1.

Passé par le Shakhtar Donetsk (1998-2007), le Zénit (2007-2009 et 2013-2015), et le Bayern Munich (2009-2013), l’Ukrainien évoluait au sein du club kazakh du FC Kairat Almaty depuis 2015. Tymoshchuk possède un joli palmarès avec notamment une Ligue des Champions remportée avec le Bayern Munich (2013), mais aussi une Coupe de l’UEFA décrochée avec le Zénit (2008). Avec sa sélection, le capitaine ukrainien a atteint les quarts de finale du Mondial 2006 et participé à l’Euro 2012 et 2016.